Marco Rubio affirme que les Etats-Unis ont attaqué l’Iran "de manière préventive"

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a révélé que la « menace imminente » invoquée par Washington pour justifier les frappes menées contre l’Iran reposait sur des renseignements indiquant que Téhéran préparait des représailles contre des intérêts américains.

S’exprimant au Capitole, Marco Rubio a expliqué que les services américains avaient acquis la conviction que si l’Iran était attaqué — ce qu’ils estimaient probable — il frapperait immédiatement des cibles américaines. « Nous savions que si l’Iran était attaqué, il s’en prendrait à nous sans attendre », a-t-il déclaré devant des journalistes, avant une séance d’information destinée aux membres du Congrès.

Selon lui, les États-Unis ne pouvaient pas se permettre d’attendre d’être frappés les premiers. « Nous n’allions pas rester là à encaisser un coup avant de répondre », a-t-il insisté. Il a ajouté qu’une réaction différée aurait entraîné davantage de victimes américaines. L’objectif des frappes était donc, selon ses termes, d’agir de manière préventive afin d’éviter « davantage de pertes et de dégâts ».

Marco Rubio a également estimé que l’inaction aurait suscité de vives critiques au Congrès, les élus reprochant à l’exécutif de ne pas avoir agi alors qu’il disposait d’informations sur une attaque imminente.

Ses déclarations interviennent alors qu’il est généralement admis qu’une opération israélienne contre l’Iran n’aurait pas été lancée sans l’aval de Washington, soulignant la coordination étroite entre les deux alliés dans ce dossier sensible.