Marco Rubio : "Il y a des signes encourageants, nous verrons si nous pouvons parvenir à un accord avec l’Iran"

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a affirmé jeudi qu’il existait « quelques signes positifs » laissant espérer un accord entre les États-Unis et l’Iran, alors que les discussions se poursuivent dans un climat de fortes tensions régionales.

« Les Pakistanais vont se rendre aujourd’hui en Iran. Je ne veux pas être trop optimiste, mais voyons si nous pouvons parvenir à un accord avec l’Iran, il y a quelques signes positifs », a déclaré Marco Rubio. « Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours », a-t-il ajouté.

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Ces déclarations interviennent alors que Washington continue d’alterner entre pression militaire et ouverture diplomatique envers Téhéran. Plus tôt dans la journée, Donald Trump avait affirmé être prêt à attendre « quelques jours » supplémentaires afin d’obtenir « les bonnes réponses » de la République islamique.

En parallèle, Marco Rubio a également critiqué l’attitude de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN), accusée par Washington de ne pas soutenir suffisamment les États-Unis face à l’Iran.

« Donald Trump ne leur demande pas d’envoyer leurs avions de chasse. Mais ils refusent de faire quoi que ce soit. Nous avons été très contrariés par cela », a-t-il déclaré avant une réunion de l’Alliance en Suède.

Malgré ces signaux diplomatiques, les forces américaines et Tsahal maintiennent un niveau d’alerte élevé face au risque d’une nouvelle escalade militaire au Moyen-Orient.