L’Allemagne inculpe un agent présumé iranien accusé d’avoir planifié l’assassinat de personnalités juives

La justice allemande a inculpé un homme soupçonné d’avoir travaillé pour les services de renseignement iraniens afin de préparer des attaques contre plusieurs personnalités juives et pro-israéliennes en Allemagne, ont annoncé jeudi les procureurs fédéraux allemands.

Le suspect, un ressortissant danois identifié sous le nom d’Ali S., avait été arrêté en juin dernier au Danemark. Un complice présumé, un ressortissant afghan nommé Tawab M., a également été interpellé en novembre. Les deux hommes ont été inculpés le 7 mai devant un tribunal régional de Hambourg.

Selon le parquet fédéral, Ali S. est poursuivi pour espionnage, participation à des activités de sabotage et tentative de participation à des assassinats et à des incendies criminels. Tawab M. est, lui, accusé de tentative de participation à des meurtres.

Les procureurs affirment qu’Ali S. travaillait pour les services de renseignement du Corps des gardiens de la révolution islamique et entretenait des liens étroits avec la force Al-Qods, branche chargée des opérations extérieures iraniennes.

D’après l’enquête, il a reçu début 2025 pour mission de collecter des informations sur plusieurs cibles juives et pro-israéliennes en Allemagne, notamment Josef Schuster, ainsi que l’ancien député allemand et président de la Société germano-israélienne Volker Beck.

Deux commerçants juifs berlinois figuraient également parmi les cibles présumées, sans avoir été identifiés publiquement.

« Tout cela servait à préparer des assassinats et des attaques incendiaires en Allemagne », ont affirmé les procureurs dans un communiqué.

Cette affaire intervient dans un contexte de forte inquiétude en Europe autour des activités attribuées aux services iraniens et de la montée des menaces visant les communautés juives depuis le début de la guerre régionale au Moyen-Orient.