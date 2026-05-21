Le Parlement européen appelle l’UE à "étendre les sanctions à l’encontre des responsables iraniens"

Le Parlement européen a adopté jeudi trois résolutions consacrées à la situation des droits humains en Iran, en Afghanistan et en Indonésie, exprimant notamment sa solidarité avec le peuple iranien confronté à une répression menée par le régime de Téhéran.

Dans un communiqué, les eurodéputés appellent les États membres de l’Union européenne à « étendre davantage les sanctions à l’encontre des responsables iraniens impliqués dans la répression, notamment le Corps des gardiens de la révolution islamique et les entités liées au Guide suprême ».

Le texte vise directement le Corps des gardiens de la révolution islamique, pilier sécuritaire du régime iranien, accusé par plusieurs pays occidentaux de participer activement à la répression des opposants et des mouvements de contestation.

« Les députés estiment que les membres du Corps des gardiens de la révolution islamique et les membres de leur famille proches devraient se voir interdire l’entrée sur le territoire de l’UE. Les États membres devraient fermer les missions diplomatiques iraniennes associées à la répression transnationale et mettre en œuvre toutes les sanctions en vigueur », poursuit le communiqué.

Le Parlement européen appelle également l’Union européenne et ses partenaires internationaux à soutenir davantage la population iranienne confrontée aux restrictions imposées par le régime.

Les députés « appellent également l’UE et ses partenaires à fournir aux Iraniens les outils nécessaires pour garantir un accès sûr et sécurisé à Internet à la population, victime d’un black-out imposé ».