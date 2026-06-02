Mark Carney alerte sur la flambée de l’antisémitisme au Canada

Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a lancé un avertissement inhabituellement sévère sur la situation des Juifs au Canada.

Lors d’un discours prononcé à la synagogue Holy Blossom Temple de Toronto, Mark Carney a déclaré que le Canada « échoue » envers sa communauté juive, dénonçant une montée de l’antisémitisme à un niveau inédit depuis la Seconde Guerre mondiale.

« Le pacte civique canadien échoue envers les Canadiens juifs », a affirmé le chef du gouvernement.

Selon Mark Carney, plus des deux tiers des crimes haineux motivés par la religion recensés l’an dernier au Canada visaient des Juifs, alors que ceux-ci représentent environ 1 % de la population du pays.

Le Premier ministre a évoqué des tirs contre des écoles juives, des cocktails incendiaires lancés contre des synagogues et des attaques visant des centres communautaires et des commerces appartenant à des Juifs.

Il a également dénoncé les pressions exercées contre les étudiants juifs sur certains campus universitaires.

Mark Carney a reconnu que la poussée antisémite touche également l’Europe, l’Australie et les États-Unis, mais a estimé que la situation canadienne présentait une gravité particulière nécessitant une réponse spécifique.

Le gouvernement canadien annonce plusieurs mesures.

Ottawa prévoit notamment un financement de 75 millions de dollars canadiens destiné à renforcer la sécurité des institutions religieuses, avec l’installation d’infrastructures de protection et le déploiement de personnel supplémentaire.

Le Premier ministre a aussi annoncé la création d’un Conseil consultatif ministériel sur les droits, l’égalité et l’inclusion chargé d’étudier l’ampleur et les causes de l’antisémitisme au Canada.

Selon le bureau du Premier ministre, cet organisme devra également proposer des investissements dans l’éducation, la prévention et la sécurité communautaire.

Mark Carney a toutefois insisté sur le fait que ces mesures ne visent pas à limiter la liberté d’expression.

« Il ne s’agit pas de restreindre la liberté d’expression ni la critique légitime d’un gouvernement », a-t-il déclaré.

Depuis le 7 octobre 2023 et le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas, les incidents antisémites ont fortement augmenté dans plusieurs pays occidentaux, alimentant un débat croissant sur la sécurité des communautés juives.