Mexique : Un militant détruit la statue de cire de Netanyahou dans un musée

L'ambassade d'Israël au Mexique a fermement condamné mercredi la destruction "odieuse" d'une statue de cire du Premier ministre Benjamin Netanyahou par un militant pro-palestinien au Musée de Cire de Mexico. L'incident, filmé et partagé sur le réseau social X, montre un homme vandalisant la statue en signe de protestation contre les actions israéliennes à Gaza. Dans la vidéo, accompagnée de la légende "C'est pour Gaza", on peut voir l'activiste déposer un drapeau palestinien au pied de la statue avant de la recouvrir de peinture rouge, de la frapper avec un marteau et de la faire tomber au sol. À la fin de son acte, il s'exclame "Vive la Palestine, le Soudan, le Yémen et Porto Rico".

"L'attaque perpétrée contre la statue du Premier ministre Benjamin Netanyahou est un acte odieux qui envoie un message dangereux de violence, d'intolérance et de haine qui va au-delà de toute critique légitime", a déclaré l'ambassade dans un communiqué. Elle a ajouté qu'Israël menait "une lutte juste [à Gaza] contre une organisation terroriste dont les actions cruelles ont coûté la vie à de nombreux civils, y compris des citoyens mexicains."

L'ambassade a exprimé l'espoir que les institutions culturelles mexicaines prendraient des mesures pour empêcher la répétition de tels actes de vandalisme.