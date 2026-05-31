Migrants : Washington poursuit les expulsions vers le Ghana

Les États-Unis ont expulsé vers le Ghana un nouveau groupe de migrants originaires d’Afrique de l’Ouest, dans le cadre de la politique migratoire renforcée de l’administration Trump.

Selon l’avocate américaine Meredyth Yoon, ces migrants sont arrivés jeudi sur le territoire ghanéen. Leur nombre n’a pas été précisé à ce stade.

L’avocate affirme qu’au moins l’un d’entre eux, un ressortissant guinéen, bénéficiait d’une protection contre l’expulsion aux États-Unis. Elle craint que cet homme ne soit renvoyé en Guinée dès dimanche.

Mme Yoon s’inquiète également que « tous » les ressortissants ouest-africains concernés « soient renvoyés dans leurs pays d’origine dès demain » dimanche.

Depuis le début de son second mandat, Donald Trump a fait de la lutte contre l’immigration clandestine une priorité majeure de son administration.

Washington s’appuie notamment sur des accords conclus avec des « pays tiers », permettant le transfert de migrants vers des États avec lesquels ils n’ont parfois aucun lien direct.

Dans ce cadre, le Ghana accepte depuis l’an dernier d’accueillir temporairement certains ressortissants ouest-africains avant leur éventuel renvoi vers leur pays d’origine.

Cette pratique suscite des critiques de la part d’organisations de défense des droits des migrants, en particulier lorsque les personnes concernées bénéficient d’une protection juridique ou risquent, selon la justice américaine, d’être persécutées en cas de retour dans leur pays.