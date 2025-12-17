Miriam Adelson promet 250 millions de dollars pour un éventuel troisième mandat de Donald Trump

Lors de la réception annuelle de Hanouka à la Maison-Blanche, Miriam Adelson a annoncé qu’elle était prête à verser 250 millions de dollars en soutien à un éventuel troisième mandat de Donald Trump. La déclaration, faite devant un public acquis au président, a relancé le débat sur la possibilité d’une nouvelle candidature malgré les limites constitutionnelles.

Philanthrope israélo-américaine, veuve du magnat des casinos Sheldon Adelson, Miriam Adelson est l’une des donatrices majeures du camp républicain et une figure centrale du soutien à Donald Trump lors de la campagne de 2024. Prenant la parole lors de la cérémonie, elle a expliqué avoir échangé avec Alan Dershowitz, avocat de Trump et défenseur notoire d’Israël, au sujet de la légalité d’un troisième mandat présidentiel.

Alors que l’assistance scandait « four more years » (quatre mois de plus), Adelson s’est tournée vers Trump pour lui dire : « Réfléchis-y ». Le président a alors lancé à la foule qu’elle lui avait promis « 250 millions de dollars supplémentaires » s’il envisageait cette option, promesse qu’elle a aussitôt confirmée.

Donald Trump a profité de l’événement pour rendre hommage à Sheldon Adelson, saluant son engagement sans faille en faveur d’Israël et rappelant son influence politique. « Il voulait avant tout protéger Israël », a-t-il déclaré.

Donald Trump a récemment affirmé qu’un troisième mandat lui était interdit par la Constitution américaine. En octobre, il avait reconnu que le texte était « assez clair » sur ce point, tout en admettant que l’idée restait regrettable. Il a également exclu toute candidature à la vice-présidence en 2028.