"Mon soutien à Israël et à son droit à l'autodéfense est inébranlable" (Kamala Harris)

La vice-présidente américaine et candidate à la présidence, Kamala Harris, a accordé une interview à Fox News ce jeudi, abordant plusieurs sujets d'actualité. Au cœur de ses déclarations, son engagement envers Israël a été particulièrement mis en avant.

"Mon soutien à Israël et à son droit à l'autodéfense est inébranlable," a déclaré Harris. Elle a évoqué son implication directe lors des récentes tensions avec l'Iran : "Que ce soit en avril ou en octobre, pendant plusieurs heures, dans chaque cas où l'Iran a menacé Israël, j'étais présente dans la salle de crise."

La vice-présidente a détaillé son rôle actif dans la gestion de la dernière attaque iranienne : "J'ai travaillé avec les chefs militaires et nous avons fait ce que les États-Unis doivent toujours faire pour protéger et soutenir Israël dans sa demande d'autodéfense, et fournir le soutien américain permettant à Israël d'avoir les ressources pour se défendre contre les attaques, y compris de l'Iran et de ses mandataires dans la région." Harris n'a pas manqué de critiquer son rival républicain, Donald Trump, l'accusant d'avoir affaibli la position américaine face à l'Iran en se retirant de l'accord nucléaire. Elle a également rappelé les propos controversés de Trump sur l'armée américaine, qu'il aurait qualifiée de "perdants" et de "pigeons".

Cette interview intervient dans un contexte de campagne présidentielle où la politique étrangère, notamment au Moyen-Orient, occupe une place centrale. Les déclarations de Harris soulignent la volonté de l'administration actuelle de réaffirmer son engagement envers ses alliés traditionnels dans la région, tout en se démarquant de la politique de son prédécesseur.