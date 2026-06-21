Mondial : les Etats-Unis affirment avoir empêché l’infiltration de Gardiens de la révolution iraniens

Le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Markwayne Mullin, a affirmé ce dimanche que les autorités américaines avaient déjoué une tentative d’infiltration de membres des Gardiens de la révolution iraniens sous couvert de la délégation officielle de l’équipe d’Iran présente à la Coupe du monde 2026.

Selon le responsable américain, Téhéran aurait cherché à faire entrer aux États-Unis des individus présentés comme membres de l’encadrement de la sélection nationale. À l’issue des contrôles de sécurité, seules 53 personnes ont finalement été autorisées à rejoindre la délégation iranienne.

Markwayne Mullin a indiqué que plusieurs candidats à l’entrée sur le territoire américain auraient été identifiés comme ayant des liens avec les Gardiens de la révolution, sans appartenir au staff sportif ou médical de l’équipe nationale.

Le secrétaire à la Sécurité intérieure a également évoqué une hausse des arrestations de ressortissants iraniens tentant d’entrer aux États-Unis depuis le Canada. Selon lui, certaines enquêtes menées après ces interpellations auraient également mis en évidence des liens présumés avec les Gardiens de la révolution.

Les autorités iraniennes se plaignent du traitement réservé par les Etats-unis à leur équipe, contrainte de quitter le sol américain dès la fin de ses matchs pour rejoindre le Mexique.Ces accusations interviennent dans un contexte de fortes tensions entre Washington et Téhéran, alors que les deux pays poursuivent parallèlement des négociations sur plusieurs dossiers régionaux et sécuritaires.