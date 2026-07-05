Montréal : une agression antisémite cible des hommes orthodoxes durant shabbat

Un incident impliquant des membres de la communauté juive orthodoxe de Montréal a suscité une vive réaction au sein de la communauté locale après la diffusion d’images de vidéosurveillance sur les réseaux sociaux.

Selon ces images, un individu est sorti d’un véhicule stationné en bord de rue avant de s’approcher d’un 'Hassid qui revenait de la synagogue après les prières du shabbat. L’homme aurait alors tenté à plusieurs reprises de lui arracher son shtreimel, le couvre-chef traditionnel. La victime est parvenue à se dégager et à prendre la fuite.

La vidéo montre ensuite plusieurs passants intervenant en direction de l’agresseur, ce qui aurait conduit ce dernier à quitter temporairement les lieux. Quelques instants plus tard, l’individu réapparaît à proximité d’un autre groupe de fidèles, qui s’écarte alors précipitamment.

Toujours selon les témoignages relayés par la communauté locale, deux couvre-chefs auraient finalement été dérobés avant que le suspect ne quitte les lieux à bord de son véhicule.

L’incident a provoqué de fortes inquiétudes dans le quartier, où des responsables communautaires ont appelé à la vigilance et encouragé les habitants à signaler tout élément susceptible d’aider à l’identification de l’auteur présumé.

Les autorités locales n’avaient pas encore communiqué publiquement sur d’éventuelles interpellations au moment de la diffusion des images.

Cet événement intervient dans un contexte de préoccupations accrues au sein de la communauté juive au Canada, après plusieurs incidents signalés dans différentes villes du pays. À Toronto, une agression visant un homme portant une kippa avait récemment conduit à l’arrestation d’un suspect, selon la police locale.

Les organisations communautaires appellent régulièrement les autorités canadiennes à renforcer les mesures de sécurité autour des lieux de culte et des rassemblements religieux.