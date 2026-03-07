"Mort à Israël et à l’Amérique" : violents affrontements lors d’un hommage à Khamenei à New York

Des affrontements ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Manhattan, lors d’un rassemblement organisé en mémoire du guide suprême iranien Ali Khamenei, récemment éliminé, selon les médias locaux.

La cérémonie, organisée dans un parc du centre de New York, a réuni plusieurs dizaines de partisans du régime iranien, dont certains portaient des masques. Les participants avaient installé une table commémorative improvisée, couverte de keffiehs, de bougies, de fleurs et de portraits de Khamenei.

Des images montraient également des photos de Malcolm X et de George Floyd disposées sur le mémorial. Selon plusieurs témoignages, certains participants ont scandé en persan « Mort à l’Amérique et à Israël », qualifiant la mort de Khamenei d’« assassinat commis par les forces du gouvernement américain ».

Dans un tract distribué sur place, les organisateurs affirmaient que Khamenei avait « défendu l’honneur du peuple iranien et s’était opposé avec fermeté au sionisme et au régime criminel américain ». Le texte évoquait également la révolution islamique de 1979, qui avait renversé le gouvernement soutenu par les États-Unis.

Face à ce rassemblement, des opposants au régime iranien, notamment issus de la diaspora iranienne, ont organisé une contre-manifestation. Ils brandissaient des drapeaux de l’Iran d’avant la révolution, ainsi que des drapeaux américains et israéliens, tout en scandant des slogans pro-américains.

« Nous sommes ici pour montrer que les Iraniens ne soutiennent pas ce régime », a déclaré un manifestant. Une autre participante a affirmé que sa famille restée en Iran « lutte contre le régime » et que certains Iraniens considèrent la guerre actuelle comme un combat contre la République islamique, et non contre le peuple iranien.

Les tensions ont dégénéré lorsqu’un opposant a franchi une barrière dans une tentative d’arracher une pancarte lors de la cérémonie. Il a été violemment pris à partie par des participants pro-iraniens avant d’être interpellé par la police.

La police de New York est intervenue pour séparer les deux camps, installant des barrières métalliques et procédant à plusieurs arrestations afin de rétablir l’ordre.