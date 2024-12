Mort de l'ancien président américain Jimmy Carter à l'âge de 100 ans

Jimmy Carter, ancien président des États-Unis et prix Nobel de la paix, s'est éteint à l'âge de 100 ans. Président de 1977 à 1981, il aura marqué l'histoire comme le chef d'État américain ayant vécu le plus longtemps.

Figure majeure de la diplomatie mondiale, Carter restera dans l'histoire comme l'architecte des accords de Camp David entre Israël et l'Égypte, signés en 1979. Cet ancien producteur d'arachides de Géorgie, devenu contre toute attente le 39e président des États-Unis, avait accédé à la Maison Blanche dans un contexte post-Vietnam et post-Watergate, se présentant comme un outsider face à l'establishment washingtonien.

Son mandat unique fut marqué par des crises majeures, notamment la crise des otages en Iran qui dura 444 jours, et une situation économique difficile caractérisée par une inflation galopante. Ces difficultés contribuèrent à sa défaite face à Ronald Reagan en 1980.

Après sa présidence, Carter s'est consacré à des causes humanitaires à travers le Centre Carter, créé en 1982. Son engagement lui a valu le prix Nobel de la paix en 2002. Sous sa direction, l'organisation a supervisé plus d'une centaine de processus électoraux dans le monde et mené des campagnes de santé publique remarquables, notamment contre le ver de Guinée en Afrique.

Malgré son rôle historique dans les accords de paix israélo-égyptiens de 1979, Jimmy Carter a adopté dans les années 2000 des positions de plus en plus critiques envers la politique israélienne, suscitant de vives controverses.

Dans son ouvrage "Palestine - Paix, pas d'apartheid", paru en 2006, l'ancien président américain a dénoncé la politique de "colonisation" israélienne, l'accusant d'entraver le processus de paix et mettant en garde contre un risque d'apartheid. Une prise de position qui lui a valu de vives critiques.

Plus controversée encore fut son approche du Hamas. En 2006, Carter a plaidé pour donner une "chance" à l'organisation, malgré sa classification comme groupe terroriste par les États-Unis. Il s'est rendu à Gaza en 2009, après la prise de contrôle du territoire par le Hamas, et a appelé en 2014 à la reconnaissance du mouvement comme acteur politique.

Lors de l'opération "Barrière protectrice" en 2014, l'ancien président a vivement condamné les actions militaires israéliennes, accusant Tsahal de viser délibérément des civils. Il a également critiqué l'utilisation des armes américaines par Israël et dénoncé ce qu'il considérait comme des violations des accords de paix par Jérusalem.

Ces positions, en rupture avec la ligne traditionnelle de la diplomatie américaine, ont illustré l'évolution d'un homme qui, de médiateur historique entre Israël et l'Égypte, est devenu l'un des critiques les plus virulents de la politique israélienne.

En février 2023, après plusieurs hospitalisations, il avait choisi d'arrêter tout traitement médical pour se consacrer à des soins palliatifs auprès des siens. Carter laisse derrière lui un héritage complexe, mêlant échecs présidentiels et succès diplomatiques, mais surtout l'image d'un homme dévoué aux causes humanitaires jusqu'à ses derniers jours