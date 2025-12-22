"Ne laissez pas Ran derrière" : la mobilisation de sa sœur auprès des responsables américains

Depuis plusieurs jours, Shira Gvili, la sœur de Ran Gvili, multiplie les rencontres à Washington et à New York avec des responsables politiques, diplomatiques et religieux américains. Son objectif est clair : rappeler les engagements pris après le 7 octobre et empêcher que le processus diplomatique n’avance sans le retour de son frère, dernier otage encore détenu.

« Je leur ai montré que nous avons besoin de refermer le cercle. Pour notre famille, il est essentiel de savoir ce qui est arrivé à Ran le 7 octobre », confie-t-elle, tout en disant vivre dans l’angoisse faute de preuve formelle confirmant son décès. « Nous ne savons rien et nous avons peur que l’on passe à la deuxième phase sans Ran », explique-t-elle, en référence à la deuxième étape du plan de paix du président Donald Trump. « Et pour le peuple d'Israël, nous avons besoin qu’il rentre à la maison. »

Au cours de son déplacement, Shira Gvili a rencontré notamment Danny Danon, Ofir Akunis, ainsi que le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants Hakeem Jeffries et plusieurs élus, dont Debbie Wasserman Schultz. En sa présence, Danny Danon a déclaré à l’Assemblée générale de l’ONU : « Ce n’est pas un slogan, c’est une promesse : nous n’avancerons pas tant que tous les otages ne seront pas rentrés. »

Shira a également pris la parole devant la presse au siège des Nations unies : « Ran est le dernier encore en captivité. Ne le laissez pas derrière. Aidez-nous à le ramener. » Elle a été reçue par plusieurs dirigeants de la communauté juive américaine, dont William Daroff, Alan Ronkin et le rabbin Levi Shemtov.

Alors que Washington tourne au ralenti pendant les fêtes, Shira Gvili poursuit sa démarche en Floride, dans la région de Miami, où elle espère rencontrer des proches de l’administration Trump. « C’est ma responsabilité aujourd’hui. Ran est le seul qui reste. Tout est désormais pour lui », affirme-t-elle. « Ils sont chaleureux, à l’écoute. Je ne me sens pas seule. »