New York adopte une loi pour protéger les synagogues

L’État de New York a adopté une loi visant à protéger les lieux de culte contre les blocages, les intimidations et le harcèlement.

Le texte, voté mardi par les deux chambres de la législature de l’État, a été signé mercredi par la gouverneure Kathy Hochul. Il intervient dans un contexte de multiplication des manifestations anti-israéliennes et des incidents devant des synagogues new-yorkaises.

La loi interdit toute activité menée à moins de 50 pieds, soit environ 15 mètres, d’un lieu de culte lorsqu’elle vise à bloquer ou entraver volontairement l’accès au bâtiment. Les forces de l’ordre pourront également établir un périmètre de sécurité plus large si nécessaire.

Les personnes qui empêchent l’accès à un lieu de culte pourront être poursuivies pour délit de classe B.

Le texte mentionne la hausse des actes antireligieux dans l’État, notamment les actes antisémites et antimusulmans. Il cite plusieurs incidents récents, dont des appels de soutien au Hamas devant la synagogue Young Israel of Kew Gardens Hills, une manifestation devant Park East Synagogue en novembre et une autre devant Young Israel of New Rochelle en septembre.

Des organisations juives ont salué l’adoption de la loi. La fédération UJA de New York a remercié le sénateur Sam Sutton et la gouverneure Kathy Hochul pour leur action, estimant que cette mesure garantit un accès sûr aux institutions communautaires et protège le droit de prier sans intimidation.

Le vote intervient aussi alors que le maire de New York, Zohran Mamdani, est critiqué pour avoir opposé son veto en avril à un texte similaire concernant la sécurité autour des écoles. Mamdani avait estimé que la définition des établissements concernés était trop large et risquait de limiter certaines manifestations politiques.