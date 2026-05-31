New York défile pour Israël, Mamdani absent

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dimanche sur la Cinquième Avenue à New York pour l’Israel Day Parade, présentée par les organisateurs comme la plus grande marche de solidarité pro-israélienne de l’histoire de la ville.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a choisi de ne pas participer à l’événement, devenant le premier maire de la ville depuis plus de 60 ans à manquer cette parade annuelle, organisée depuis 1964.

Son absence intervient dans un contexte de forte hausse des incidents antisémites à New York. Elle a été citée comme l’une des raisons de la présence exceptionnelle d’une importante délégation de la Knesset.

Pour la première fois, la délégation israélienne était conduite par le président de la Knesset, Amir Ohana. Treize députés issus de la coalition et de l’opposition ont participé au défilé, parmi lesquels Meir Cohen, Meirav Ben Ari, Orit Farkash-HaCohen, Oded Forer, Ariel Kellner et Yulia Malinovsky.

L’ancien maire de New York Eric Adams était également présent.

Amir Ohana a déclaré que cette marche envoyait un message direct aux responsables locaux accusés, selon lui, d’alimenter la haine contre Israël et contre les Juifs de la ville.

La députée d’opposition Meirav Ben Ari a estimé que la présence israélienne était « plus importante que jamais », surtout après la décision du maire de ne pas participer. Elle a affirmé que le soutien à Israël devait passer en premier.