Mamdani soutient une figure des manifestations anti-israéliennes de Columbia pour le Congrès

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a annoncé son soutien à Darializa Avila Chevalier, candidate démocrate socialiste au Congrès et figure connue du mouvement pro-palestinien et anti-israélien aux États-Unis, rapporte le Jewish Telegraphic Agency.

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Darializa Avila Chevalier se présente dans la 13e circonscription de l’État de New York, qui couvre une partie de Manhattan et du Bronx. Elle affronte le député démocrate sortant Adriano Espaillat, élu depuis plusieurs mandats.

L’annonce de Zohran Mamdani constitue un soutien politique important pour la candidate, qui s’est fait connaître par son engagement en faveur de la cause palestinienne et son opposition à l’aide militaire américaine à Israël.

Ancienne étudiante de l’université Columbia, Darializa Avila Chevalier a participé à plusieurs campagnes militantes liées au mouvement de boycott d’Israël. Elle a également contribué à l’organisation du campement pro-palestinien installé sur le campus de Columbia en 2024, devenu l’un des symboles de la mobilisation étudiante contre Israël aux États-Unis.

Durant sa campagne, elle défend notamment l’arrêt du financement militaire américain à Israël et soutient des initiatives visant à bloquer certaines ventes d’armes à l’État hébreu. Elle milite également pour davantage de logements abordables, une réforme de la politique migratoire et un renforcement des programmes sociaux.

Dans son message de soutien, Zohran Mamdani a salué une candidate portée, selon lui, par les préoccupations des classes populaires et des travailleurs. Le maire n’a toutefois pas évoqué directement les questions liées à Israël ou au conflit israélo-palestinien.

Cette prise de position suscite déjà des critiques dans le camp démocrate. Plusieurs élus reprochent à Zohran Mamdani de soutenir une candidate ouvertement hostile à la politique israélienne alors qu’Adriano Espaillat bénéficie notamment de l’appui de l’AIPAC, l’un des principaux groupes pro-israéliens américains.

Le soutien de Mamdani confirme en tout cas son alignement avec l’aile la plus à gauche du Parti démocrate, dont plusieurs figures réclament une remise en cause de l’aide militaire américaine à Israël.