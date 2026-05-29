Le maire de New York n’assistera pas à la parade de soutien à Israël

Le maire de New York, Zohran Mamdani, n’assistera pas à la parade annuelle de soutien à Israël, prévue dimanche dans les rues de la métropole américaine. Une absence historique : aucun maire de New York n’avait manqué cet événement depuis sa création en 1964.

Interrogé par des journalistes, Zohran Mamdani a justifié sa décision en rappelant les engagements pris durant sa campagne électorale. « J’ai dit pendant la campagne que je ne participerais pas à la parade et j’ai clairement exposé mes positions concernant le gouvernement israélien », a-t-il déclaré.

Le maire a toutefois assuré que la sécurité de la communauté juive new-yorkaise demeurait une priorité. « Nous avons la responsabilité de garantir la sécurité de tous les habitants de New York », a-t-il affirmé, ajoutant vouloir s’assurer que « les New-Yorkais juifs comprennent qu’ils ont toute leur place dans cette ville ».

Cette décision a suscité des réactions immédiates. L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, a répondu avec ironie sur les réseaux sociaux : « C’est très bien, nous nous débrouillerons sans vous. Nous défilerons fièrement dans New York avec des drapeaux israéliens. »

À l’inverse, la commissaire de la police de New York, Jessica Tisch, a annoncé qu’elle participerait à la parade « avec fierté ». Elle a également promis un dispositif exceptionnel pour sécuriser l’événement, évoquant « le plan de sécurité le plus complet jamais mis en place par la police de New York ».

Des milliers de participants sont attendus dimanche sous haute surveillance dans un contexte de tensions persistantes autour de la guerre au Moyen-Orient et de la montée des actes antisémites aux États-Unis.