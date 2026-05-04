New York : des croix gammées taguées sur des synagogues et un mémorial de la Nuit de Cristal
Des croix gammées et des inscriptions nazies ont été taguées sur plusieurs synagogues et sites juifs à New York, suscitant une vive émotion et une condamnation des autorités locales.
Plusieurs synagogues et sites juifs ont été vandalisés dans le quartier de Forest Hills, dans l’arrondissement du Queens à New York, où une importante communauté juive est installée. Selon le groupe de vigilance local Shmira, « plusieurs croix gammées » ont été taguées dans la nuit sur des sites juifs, notamment sur le garage d’une habitation et sur la synagogue Congregation Machane Chodosh.
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L’un des graffitis a été apposé sur une pierre commémorative du bâtiment, dédiée aux survivants de la Nuit de Cristal, le pogrom nazi de 1938 contre les Juifs d’Allemagne, souvent considéré comme le prélude à la Shoah. D’autres images diffusées en ligne montrent également des inscriptions « Heil Hitler » taguées sur le Rego Park Jewish Center, une autre synagogue située à proximité.
Les autorités locales ont confirmé que plusieurs habitations et lieux de culte avaient été visés. La présidente du conseil municipal de New York, Julie Menin, s’est rendue sur place et a dénoncé des actes de haine particulièrement choquants.
« Lorsque les rabbins et les fidèles sont arrivés pour prier ce matin, ils s’attendaient à retrouver leur communauté chaleureuse habituelle. Au lieu de cela, ils ont été confrontés à des signes terrifiants de haine et à des menaces de violence », a-t-elle déclaré dans un communiqué.
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Ces dégradations s’inscrivent dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la sécurité des communautés juives à New York. Une enquête a été ouverte afin d’identifier les auteurs de ces actes, qui pourraient être qualifiés de crimes de haine.