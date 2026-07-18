New York : deux synagogues vandalisées

Deux synagogues de New York ont été la cible d'actes de vandalisme dans la nuit de jeudi à vendredi, selon la députée de l'État de New York Nily Rozic. Les auteurs ont projeté de l'huile moteur et des excréments sur les bâtiments, dans ce que l'élue a dénoncé comme « un nouvel exemple scandaleux de la haine persistante visant notre communauté ».

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La police de New York (NYPD) a confirmé qu'un suspect avait lancé un sac contenant de l'huile moteur sur la façade d'un bâtiment abritant une synagogue orthodoxe dans le quartier du Queens. Les forces de l'ordre ont été alertées vendredi après-midi.

L'enquête a été confiée à la brigade des crimes de haine du NYPD, qui cherche à déterminer les circonstances exactes des faits ainsi que les motivations de leur auteur. Aucune arrestation n'avait été annoncée au moment de la publication.

Nily Rozic, élue américano-israélienne représentant une partie de l'est du Queens, a condamné ces actes, estimant qu'ils illustrent la montée persistante de l'antisémitisme et des violences visant les institutions juives dans la ville.