Le consul d’Israël alerte sur la sécurité des Juifs de New York

Le consul général d’Israël à New York, Ofir Akunis, a dressé lundi un tableau alarmant de la situation sécuritaire des communautés juives aux États-Unis, en particulier à New York.

Interrogé par Kan Moreshet sur le danger auquel sont confrontés les Juifs de New York, Akunis a répondu sans détour : « Oui ».

Selon lui, la ville, longtemps considérée comme l’un des lieux les plus sûrs et les plus accueillants pour la vie juive en diaspora, connaît depuis plusieurs années une dégradation préoccupante.

Le consul évoque un climat d’hostilité croissant, d’abord visible sur les campus universitaires américains, avant de se propager aux manifestations de rue, aux discours publics et aux appels extrémistes visant Israël et les Juifs.

Il affirme que des agressions physiques contre des Juifs ont déjà lieu et qu’elles sont en nette augmentation par rapport aux années précédentes. Certaines manifestations auraient également été dirigées vers des quartiers à forte population juive, renforçant l’inquiétude des habitants.

Ofir Akunis a aussi critiqué plusieurs responsables politiques américains, dont le maire de New York Zohran Mamdani, estimant que certaines déclarations contre Israël contribuent à créer un climat hostile.

Selon lui, de nombreuses accusations visant la politique israélienne reposent sur « une profonde ignorance » de la réalité sécuritaire à laquelle Israël est confronté.

Le consul a appelé les autorités américaines à aller au-delà des condamnations publiques.

« Nous n’avons pas seulement besoin de condamnations politiques. Nous avons besoin d’une application stricte de la loi, d’une réponse ferme et de poursuites réelles pour les crimes de haine », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la possibilité d’encourager les Juifs américains à faire leur alyah, Akunis a distingué sa conviction personnelle de son rôle diplomatique.

« Personnellement, je vois Israël comme le centre de la vie nationale du peuple juif. Mais en tant que consul, mon rôle n’est pas d’encourager l’alyah », a-t-il affirmé.