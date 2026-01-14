New York : l’organisation juive radicale Beitar USA cesse ses activités après un accord avec la procureure générale

L’organisation juive d’extrême droite Beitar USA a accepté de mettre fin à ses activités dans l’État de New York, dans le cadre d’un accord conclu mardi soir avec la procureure générale de l’État, Letitia James. L’accord fait suite aux conclusions d’une enquête de son bureau, qui a établi que le groupe avait mené « une campagne de violence, de harcèlement et de menaces contre les New-Yorkais arabes, musulmans et juifs ».

L’enquête, ouverte après de nombreuses plaintes et signalements publics, a révélé que Beitar incitait ses membres à se munir d’armes lors de manifestations pro-palestiniennes, pénétrait dans des propriétés privées pour voler des drapeaux palestiniens et suivait ou agressait des personnes portant le keffieh. Le groupe se vantait de ces actions sur les réseaux sociaux.

Selon le bureau de la procureure générale, Beitar a également harcelé des Juifs, y compris des universitaires, dont les positions étaient jugées « incompatibles avec sa vision du judaïsme ou d’Israël ». L’organisation avait publié sur les réseaux sociaux des propos humiliants et des appels à la violence contre les Palestiniens de Gaza.

Dans le cadre de l’accord, Beitar s’engage à cesser immédiatement toute incitation à la violence, toute menace envers les manifestants et tout harcèlement des personnes exerçant leurs droits civiques. En cas de violation dans les trois prochaines années, le groupe s’expose à une amende de 50 000 dollars et devra fournir des rapports de conformité annuels. L’organisation ne conteste ni n’admet les conclusions de l’enquête, et continuera ses activités à l’international, mais plus à New York, où elle concentrait l’essentiel de ses actions.

Letitia James a déclaré : « New York ne tolérera pas les organisations qui utilisent la peur, la violence et les menaces pour faire taire la liberté d’expression ou nuire aux personnes. L’enquête a révélé un schéma inquiétant et illégal de harcèlement et de violence motivés par la haine. »

Le site d’information juif JTA a rapporté les propos d’un membre influent de Beitar, appelant les sionistes à quitter New York et affirmant que la ville « soutient la Palestine ». Le porte-parole du groupe a ajouté : « Beitar représente le sionisme traditionnel, une organisation sans laquelle l’État d’Israël n’aurait pas été créé. Nous appelons les sionistes à rentrer chez eux, en Israël. »