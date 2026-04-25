New York : Mamdani oppose son veto à une loi protégeant les écoles, tollé des organisations juives

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a annoncé son veto à un projet de loi visant à instaurer des périmètres de sécurité autour des établissements scolaires lors de manifestations, déclenchant une vive controverse et la colère de nombreuses organisations juives . Le texte, adopté par le conseil municipal après plusieurs manifestations virulentes devant des synagogues et des écoles, visait à prévenir les intimidations et à garantir l’accès des élèves.

Dans sa décision, le maire a estimé que la mesure était «significativement différente» des autres propositions et risquait de restreindre excessivement la liberté d’expression. «Des lieux allant des universités aux musées pourraient être concernés», a-t-il expliqué, évoquant un impact potentiel sur diverses formes de mobilisation, notamment étudiantes ou politiques.

En revanche, Zohran Mamdani a indiqué qu’il laisserait entrer en vigueur une loi distincte visant à protéger les lieux de culte, jugée plus équilibrée après modifications. Ce texte prévoit la mise en place de «périmètres de sécurité» par la police afin d’éviter toute intimidation, tout en préservant les droits de manifester.

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Le veto sur les écoles a suscité une réaction immédiate d’un large front d’organisations juives, qui dénoncent une décision «profondément décevante» et un «échec majeur» des autorités municipales à garantir la sécurité. Elles rappellent que les incidents récents ont visé des fidèles et des enfants, dans un contexte où les actes antisémites restent particulièrement élevés à New York.

À l’inverse, des groupes progressistes, y compris certaines organisations juives, ont salué une décision perçue comme une défense des libertés civiles. Ils considèrent que ces mesures risquaient de restreindre le droit de manifester.

Ce dossier illustre les tensions croissantes entre impératifs de sécurité et protection des libertés fondamentales, sur fond de montée des actes antisémites et de polarisation politique à New York.