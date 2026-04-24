LIVE BLOG | Sud-Liban : Tsahal frappe le Hezbollah après des tirs de roquettes sur le nord d’Israël
Jeudi soir, le Hezbollah a une nouvelle fois violé la trêve en tirant des roquettes sur le village israélien de Shtula
Sud-Liban : Tsahal frappe le Hezbollah après des tirs de roquettes sur le nord d’Israël
En réponse aux roquettes tirées jeudi soir par l’organisation terroriste Hezbollah en direction de Shtula, dans le nord d'Israël, Tsahal a annoncé avoir frappé des infrastructures militaires utilisées pour planifier et mener des attaques contre les soldats israéliens et l’État d’Israël dans les secteurs de Kherbet Selem et Touline. L’armée israélienne a affirmé qu’elle continuera d’agir avec détermination contre toute menace visant les civils israéliens et ses forces, conformément aux directives de l’échelon politique.
Un accord insuffisant "rendra l’Iran plus dangereux", avertit Kaja Kallas
La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a averti que les discussions avec Iran devaient impérativement inclure des experts du nucléaire, faute de quoi un futur accord risquerait d’être plus faible que le JCPOA de 2015 et de rendre Téhéran "plus dangereux qu’avant". S’exprimant avant un sommet informel des dirigeants européens à Chypre, elle a estimé que les négociations ne devaient pas se limiter au seul dossier nucléaire, mais aussi traiter les programmes balistiques iraniens, le soutien aux organisations terroristes alliées de Téhéran, ainsi que les activités hybrides et cyber menées en Europe.
Donald Trump réclame l’abrogation de la loi libanaise interdisant tout contact avec Israël
Le président américain Donald Trump a estimé que le Liban devrait rapidement abroger la législation interdisant tout contact avec Israël, après avoir reconnu ne pas connaître l’existence de cette loi. Interrogé par des journalistes à l’issue du deuxième cycle de négociations entre Israël et le Liban au niveau des ambassadeurs, Trump a déclaré : "Je n’en avais jamais entendu parler, mais je suis presque certain que cela prendra fin très vite", avant de se tourner vers le secrétaire d’État Marco Rubio, qui a approuvé d’un simple "Oui". Le président américain a ensuite ajouté : "Je sais que le Liban ne veut pas cela... C’est fou". Selon plusieurs informations, le département d’État américain ferait pression ces derniers jours sur Beyrouth pour obtenir l’annulation de cette législation. L’ambassadrice libanaise, présente derrière Donald Trump lors de cette séquence, n’a pas eu l’occasion de répondre.
Donald Trump : "Israël devra se défendre s’il est attaqué par le Hezbollah, mais ses frappes seront chirurgicales"
Après avoir prolongé de trois semaines la trêve entre Israël et le Hezbollah, le président américain Donald Trump a déclaré qu’Israël conservait le droit de frapper des cibles au Liban pour se défendre. "Israël devra se défendre s’il est attaqué... mais ils agiront avec prudence et ses frappes seront chirurgicales", a-t-il affirmé devant des journalistes dans le Bureau ovale, à l’issue du deuxième cycle de négociations entre Israël et le Liban. Ces propos marquent un infléchissement de sa position, après avoir affirmé la semaine dernière qu’Israël était "interdit" de bombarder le Liban. Cette déclaration avait suscité des inquiétudes à Washington, poussant la Maison Blanche à préciser que le cessez-le-feu autorisait toujours Israël à agir face à des menaces perçues.
Tsahal élimine dans la nuit trois terroristes du Hezbollah après une attaque contre un drone israélien
Tsahal a annoncé avoir frappé et éliminé trois terroristes du Hezbollah qui avaient tiré plus tôt dans la journée un missile antiaérien contre un drone israélien au-dessus du sud du Liban, sans parvenir à l’abattre. Dans un autre incident, l’organisation terroriste a visé des soldats israéliens opérant dans le sud du Liban à l’aide d’un drone piégé, blessant légèrement un réserviste, ce qui a entraîné des frappes de riposte contre des positions du Hezbollah. Par ailleurs, plusieurs roquettes ont été tirées en direction de troupes déployées dans la zone d’Aynata, près de Bint Jbeil, certaines tombant à proximité des soldats sans faire de blessés. L’armée israélienne a également indiqué avoir détruit deux lance-roquettes du Hezbollah prêts à être utilisés, dénonçant des attaques constituant de "flagrantes violations" des accords de cessez-le-feu.
https://x.com/i/web/status/2047420299780464820
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Donald Trump : "L’Iran doit cesser de financer le Hezbollah s'il veut conclure un accord avec les États-Unis, c'est impératif"
Le président américain Donald Trump a affirmé que l’Iran devra impérativement cesser de financer l’organisation terroriste Hezbollah pour parvenir à un accord de cessez-le-feu permanent avec les États-Unis. Interrogé dans le Bureau ovale à l’issue d’un second cycle de négociations entre les ambassadeurs d'Israël et du Liban, Trump a répondu sans ambiguïté : "Oui, c’est impératif". Ces dernières discussions avec Téhéran portaient principalement sur le dossier nucléaire, l’Iran rejetant jusqu’à présent les demandes visant à inclure la fin de son soutien à ses relais régionaux. Donald Trump a par ailleurs estimé qu’il existait "de grandes chances" qu’Israël et le Liban puissent conclure un accord de paix d’ici la fin de l’année.