Sud-Liban : Tsahal frappe le Hezbollah après des tirs de roquettes sur le nord d’Israël

En réponse aux roquettes tirées jeudi soir par l’organisation terroriste Hezbollah en direction de Shtula, dans le nord d'Israël, Tsahal a annoncé avoir frappé des infrastructures militaires utilisées pour planifier et mener des attaques contre les soldats israéliens et l’État d’Israël dans les secteurs de Kherbet Selem et Touline. L’armée israélienne a affirmé qu’elle continuera d’agir avec détermination contre toute menace visant les civils israéliens et ses forces, conformément aux directives de l’échelon politique.