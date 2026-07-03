New York se mobilise contre Itamar Ben Gvir... qui ne compte pas venir

Plusieurs organisations anti-israéliennes prévoient de manifester la semaine prochaine à New York contre une supposée visite du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Problème : selon son entourage, le dirigeant israélien ne prévoit pas de se rendre aux États-Unis.

Des groupes militants tels que le Palestinian Youth Movement et la branche new-yorkaise de Jewish Voice for Peace affirment que Ben Gvir doit participer au Sommet des chefs de police des Nations unies (UNCOPS), organisé les 7 et 8 juillet au siège de l’ONU. Ils ont appelé à un rassemblement devant les Nations unies le 7 juillet et adressé une lettre ouverte à la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, lui demandant d’"utiliser tous les pouvoirs de son bureau" contre celui qu’ils qualifient de "criminel de guerre".

D’autres organisations pro-palestiniennes, dont le Council on American-Islamic Relations et la Hind Rajab Foundation, ont également dénoncé cette visite annoncée.

Mais un porte-parole de Ben Gvir a indiqué au Times of Israel que le ministre n’avait pas l’intention de participer au sommet de l’ONU. Le quotidien Haaretz avait pourtant rapporté le mois dernier qu’il devait conduire une délégation israélienne à l’événement, avant que le projet ne soit apparemment abandonné.

Cette confusion intervient alors que plusieurs responsables israéliens de droite ont effectué par le passé des déplacements non annoncés à New York. En mai dernier, le ministre des Finances Betsalel Smotrich avait créé la polémique en apparaissant à l’improviste lors de la parade annuelle de soutien à Israël dans la ville.

Selon les médias israéliens, Ben Gvir aurait déjà renoncé à un précédent voyage aux États-Unis après que l’ambassade américaine lui eut demandé de se présenter en personne pour fournir ses empreintes digitales dans le cadre de sa demande de visa, en raison de condamnations judiciaires remontant à son passé militant.