New York : Zohran Mamdani attaque Betsalel Smotrich après la parade pro-Israël

Nouvelle polémique autour de l’Israel Day Parade à New York.

Le maire de la ville, Zohran Mamdani, a vivement critiqué la participation de plusieurs ministres israéliens à l’événement organisé dimanche, ciblant particulièrement le ministre israélien des Finances, Betsalel Smotrich.

Dans un entretien accordé à MSNOW, Zohran Mamdani a déclaré être « offensé » par la présence du ministre israélien et d’autres membres du gouvernement.

« Je suis offensé, comme le sont beaucoup de New-Yorkais », a affirmé Zohran Mamdani, accusant Betsalel Smotrich et plusieurs responsables israéliens de représenter une vision politique qu’il juge incompatible avec les valeurs de la ville.

Le maire, qui avait choisi de boycotter la parade, a toutefois insisté sur son devoir de garantir la sécurité de l’événement et de la communauté juive new-yorkaise.

« La sécurité de la vie juive dans cette ville est une priorité absolue », a-t-il déclaré, affirmant que son absence ne remettait pas en cause l’engagement des autorités municipales à protéger les participants.

Les déclarations de Zohran Mamdani ont rapidement suscité des réactions politiques.

La gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, qui a participé à la parade, a elle aussi condamné la présence de Betsalel Smotrich, qualifiant le ministre israélien d’« extrémiste d’extrême droite » et estimant que sa participation allait à l’encontre de l’esprit de l’événement.

Cette controverse s’inscrit dans une relation déjà tendue entre Zohran Mamdani et les organisations pro-israéliennes de New York.

Depuis son entrée en fonction, le maire a multiplié les prises de position critiques envers Israël, dénonçant à plusieurs reprises la politique israélienne à Gaza et annulant certains décrets municipaux adoptés sous l’administration précédente liés à Israël et à la lutte contre l’antisémitisme.

L’Israel Day Parade demeure l’un des principaux rassemblements de soutien à Israël aux États-Unis et attire chaque année responsables politiques, représentants communautaires et milliers de participants dans les rues de Manhattan.