New York : un député démocrate prié de quitter un café en raison de ses positions pro-israéliennes

Une controverse a éclaté à New York après qu’un élu démocrate du Congrès, Dan Goldman, a été invité à quitter un café de Brooklyn en raison de ses positions favorables à Israël.

Les faits se sont déroulés dans un établissement du quartier de Brooklyn, dont les responsables ont reconnu publiquement avoir demandé au parlementaire de partir après l’avoir identifié. Selon plusieurs médias américains, sa consommation lui aurait été remboursée avant que le personnel ne lui demande de quitter les lieux.

L’affaire a pris une ampleur nationale lorsque le café a publié sur les réseaux sociaux un message revendiquant sa décision. Les gérants y expliquaient refuser de servir les personnes qu’ils considèrent comme soutenant ce qu’ils qualifient de « génocide » à Gaza. Une photographie de l’élu accompagnait la publication. Les responsables de l’établissement ont également affirmé qu’ils lui auraient refusé l’entrée s’ils l’avaient reconnu dès son arrivée.

Dan Goldman a dénoncé une situation qu’il juge révélatrice du climat de polarisation qui entoure désormais les débats sur Israël aux États-Unis. Le député a indiqué qu’il se trouvait dans le café avec sa fille de sept ans et qu’il avait simplement acheté une boisson pour remercier un employé ayant autorisé l’enfant à utiliser les toilettes.

L’incident intervient dans un contexte politique particulièrement sensible. Goldman est actuellement engagé dans la campagne des primaires démocrates dans la 10e circonscription de New York, où il affronte notamment Brad Lander, figure de l’aile progressiste du Parti démocrate. La guerre à Gaza et le soutien américain à Israël figurent parmi les principaux sujets de débat de la campagne.

Face à la médiatisation de l’affaire, les propriétaires du café ont affirmé avoir reçu des menaces visant leur établissement ainsi que leur sécurité personnelle. Dans les heures qui ont suivi, le compte Instagram officiel du commerce a été supprimé, mettant temporairement fin aux échanges publics autour de la polémique.