New York : Un jeune juif poignardé par un assaillant criant "Free Palestine"

Un jeune homme juif a été poignardé tôt samedi matin près du siège du mouvement Chabad à New York par un individu criant "Free Palestine", selon le rabbin local Yaacov Behrman et des images de vidéosurveillance diffusées en ligne. L'incident s'est produit dans le quartier de Crown Heights à Brooklyn. Selon Behrman, qui affirme connaître la victime, l'agresseur aurait demandé au jeune homme : "Veux-tu mourir ?" avant de le poignarder.

La victime a été transportée à l'hôpital et devrait se rétablir complètement. Une vidéo de l'incident montre l'assaillant s'approcher d'un groupe de jeunes hommes juifs avant d'en poignarder un. La victime est restée debout après l'agression, examinant apparemment ses blessures.

"C'est un incident extrêmement grave," a déclaré Behrman. "La victime aurait pu être tuée. Cet acte de violence haineux souligne l'impact dangereux de l'incitation antisémite et de la haine propagée par certains politiciens et leaders locaux à New York et à travers les États-Unis."

Selon le site d'information Yeshiva World News, la victime serait membre de la communauté Loubavitch et l'agresseur, un homme noir d'une vingtaine d'années. L'incident est actuellement traité comme un crime haineux par la police de New York.

Des membres de la communauté ont poursuivi l'agresseur et l'ont immobilisé jusqu'à l'arrivée de la police qui l'a arrêté.

Le chef adjoint de la police de New York, Richie Taylor, a annoncé une présence policière renforcée dans la zone de l'agression, à l'intersection d'Eastern Parkway et Kingston Avenue, jusqu'à la fin des fêtes juives d'automne en octobre.

Cet incident survient dans un contexte de recrudescence de l'antisémitisme à travers le monde, sur fond de guerre en cours entre Israël et le groupe terroriste palestinien Hamas dans la bande de Gaza.