New York : une élue juive pro-israélienne prend la tête du conseil municipal face au maire Zohran Mamdani

Le conseil municipal de New York a élu à l'unanimité Julie Menin comme présidente du conseil, une décision perçue par la communauté juive et pro-israélienne de la ville comme un contrepoids au nouveau maire progressiste Zohran Mamdani.

Julie Menin, fille et petite-fille de survivants de la Shoah, devient la première femme juive à occuper ce poste. Membre modérée du Parti démocrate, elle est considérée comme un contrepoids idéologique à Mamdani, socialiste démocrate espérant faire avancer un programme d'extrême-gauche.

Julie Menin est une partisane déclarée d'Israël et s'est rendue dans le pays lors d'un voyage de solidarité quelques mois après les attentats du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas. Au cours de son mandat au conseil municipal, elle a plaidé pour le financement de l'éducation sur la Shoah et a mis en garde contre la montée de l'antisémitisme.

« J'étais très préoccupée par l'annulation des décrets présidentiels et d'autres points, et j'ai fait part de mes inquiétudes directement au maire à ce sujet », a-t-elle déclaré, faisant référence à la décision de Mamdani de révoquer les décrets anti-boycott d'Israël et d'annuler l'adoption par la ville de la définition de l'antisémitisme de l'IHRA.

L'élue s'oppose également au projet du maire de révoquer le partenariat entre l'Université Cornell et le Technion israélien. Elle défend au contraire cette coopération, soulignant qu'elle a créé des milliers d'emplois dans le secteur technologique.

Elle a souligné qu'elle était venue pour contrebalancer Mamdani, tout en appelant à l'unité. « Nous vivons à une époque où le premier maire musulman de New York et la première présidente juive du conseil municipal siègent simultanément. Nous devons apaiser les tensions, combler les fossés et comprendre que nous œuvrons pour une seule et même ville. »

L'élection de Julie Menin a été rendue possible après qu'elle a obtenu le soutien de 36 membres du conseil sur 51, y compris l'ensemble de la conférence républicaine, une poignée de membres du caucus progressiste et tous les nouveaux membres entrants.

Elle a précédemment occupé les postes de commissaire au Département des affaires des consommateurs, de commissaire aux médias et au divertissement, et de directrice du recensement 2020 de la ville. Elle présidera un conseil municipal à majorité féminine.