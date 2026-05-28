New York : une organisation juive achète 20.000 paquets de Bamba après un boycott anti-israélien

Après le vote d’un boycott de produits israéliens par une coopérative de Brooklyn, la UJA-Federation of New York riposte en achetant 20.000 paquets de Bamba.

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Des paquets de Bamba
Des paquets de BambaScreenshot/ X/UJA-Federation of New York

La UJA-Federation of New York a annoncé l’achat de 20.000 paquets de Bamba en réaction au boycott de produits israéliens voté par la coopérative alimentaire Park Slope Food Coop à New York.

https://x.com/i/web/status/2060014774704849335

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Mardi, cette institution progressiste du quartier de Brooklyn, forte de 17.000 membres, a approuvé un boycott ciblant plusieurs produits israéliens après des mois de tensions internes autour du mouvement BDS.

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Parmi les produits visés figure le Bamba, célèbre snack soufflé à la cacahuète produit par l’entreprise israélienne Osem.

Les militants pro-boycott ont justifié leur campagne par la volonté de « mettre fin au génocide », tandis que de nombreux membres juifs de la coopérative ont dénoncé une mesure discriminatoire.

Dans un communiqué, la UJA-Federation affirme répondre à « un boycott motivé par la haine et la division » en achetant précisément les produits ciblés.

L’organisation a précisé que les 20.000 sachets de Bamba seront distribués dimanche lors de la grande parade pro-israélienne organisée à New York.

« Nous sommes tous meilleurs avec du Bamba », a conclu la fédération dans un message relayé sur les réseaux sociaux.

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