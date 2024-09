Ocasio-Cortez accuse Israël pour les explosions de bippers au Liban

La représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), membre du groupe de législateurs anti-israéliens connu sous le nom de "The Squad", a accusé mercredi Israël d'être responsable des explosions de bippers appartenant aux terroristes du Hezbollah au Liban. Cette accusation intervient alors qu'Israël n'a ni revendiqué ni commenté ces incidents.

Dans un message sur le réseau social X, AOC a déclaré que les explosions ont tué des civils innocents : "L'attaque des bippers par Israël au Liban a fait exploser des milliers d'appareils portables dans de nombreux espaces publics, blessant grièvement et tuant des civils innocents." Elle a ajouté : "Cette attaque viole clairement et sans équivoque le droit humanitaire international et compromet les efforts américains pour empêcher un conflit plus large."

AOC a également demandé des comptes : "Le Congrès a besoin d'un compte rendu complet de l'attaque, y compris une réponse du Département d'État sur la question de savoir si une aide américaine a été utilisée dans le développement ou le déploiement de cette technologie."

Bien qu'Israël n'ait pas commenté les explosions de bippers mardi et de talkies-walkies mercredi, il est largement spéculé que le Mossad en serait à l'origine. Le Hezbollah a blâmé Israël pour les explosions et a juré de riposter. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a condamné les explosions, les qualifiant d'"acte terroriste" et accusant Israël.

L'ambassadeur d'Iran à l'ONU, Amir-Saeed Iravani, a envoyé une lettre au Conseil de sécurité déclarant que son pays répondra à l'attaque contre son ambassadeur au Liban, qui a perdu un œil et subi une blessure à l'autre lors des explosions de mardi.

AOC est connue pour ses critiques envers Israël depuis 2019. Elle a notamment qualifié Israël d'"État d'apartheid" et l'a accusé de génocide contre les Palestiniens.