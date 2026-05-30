Pete Hegseth s'en prend aux Européens, appelés à s'abstenir de faire "la morale"

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a de nouveau critiqué les alliés européens des États-Unis, samedi, lors du Dialogue de Shangri-La à Singapour, les appelant à renforcer davantage leurs capacités militaires et à adopter une approche plus pragmatique des relations internationales.

Dans son discours, le chef du Pentagone a salué plusieurs pays asiatiques qui, selon lui, fondent leur coopération avec Washington sur des intérêts communs plutôt que sur des considérations idéologiques.

« Lorsque nos intérêts convergent, nous agissons ensemble avec détermination. Lorsque nos intérêts divergent, nous nous adaptons avec pragmatisme, sans drame et sans faire la morale. Je pense que l'Europe occidentale pourrait en prendre de la graine », a-t-il déclaré.

Reprenant les critiques récurrentes de l’administration Trump envers les Européens, Pete Hegseth a estimé que ces derniers avaient trop longtemps privilégié « une rhétorique mondialiste creuse au sujet d'un ordre international fondé sur des règles pendant que les capitales européennes ouvraient grand leurs frontières et vidaient leurs armées de leur substance ».

Le responsable américain a également laissé entendre que des changements importants pourraient prochainement intervenir concernant la présence militaire américaine en Europe.

« L'Europe et l'Otan ont d'importantes décisions à prendre et vous en saurez plus bientôt », a-t-il affirmé.

Depuis plusieurs années, Donald Trump réclame que les pays européens prennent davantage en charge leur propre sécurité. Sous son impulsion, l’Otan s’est fixé l’objectif de consacrer jusqu’à 5 % du PIB à la défense, un seuil que la plupart des membres de l’Alliance sont encore loin d’atteindre.

Ces déclarations interviennent alors que Washington envisage une réduction de certains effectifs militaires déployés sur le continent européen. Le secrétaire d’État Marco Rubio avait récemment indiqué aux alliés de l’Otan qu’ils devaient se préparer à fonctionner avec une présence américaine plus limitée.