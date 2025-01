Plus de 10 000 actes antisémites aux États-Unis depuis le 7 octobre, un record historique

Les États-Unis ont enregistré plus de 10 000 incidents antisémites depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, soit le nombre le plus élevé jamais documenté sur une période aussi courte depuis le début du recensement en 1979, selon les données présentées à la Commission de l'Immigration, de l'Absorption et de la Diaspora de la Knesset. Parmi ces incidents, 8 015 concernent du harcèlement verbal ou écrit, 1 840 des actes de vandalisme et plus de 150 des agressions physiques. Au moins 1 200 incidents se sont produits sur les campus universitaires, tandis que plus de 2 000 ont visé des institutions juives comme des synagogues et des centres communautaires. Plus de 3 000 incidents ont eu lieu lors de manifestations anti-israéliennes.

"La situation actuelle est pire que dans les années 1930", alerte le Dr Raheli Baratz, responsable du département de lutte contre l'antisémitisme à l'Organisation sioniste mondiale. "L'incendie d'une synagogue en Australie ne fait même plus la une des journaux. Certains gouvernements adoptent des législations antisémites, ce qui devrait profondément inquiéter Israël et la diaspora juive."

Jonathan Greenblatt, directeur de l'Anti-Defamation League, souligne une augmentation de plus de 200% des événements antisémites depuis le début de la guerre. "L'antisémitisme aujourd'hui est pire que tout ce que nous avons vu depuis des générations. Les médias et les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille, et la lutte pour l'opinion publique mondiale est aussi cruciale que les batailles d'Israël au Liban ou en Syrie."

Le ministre des Affaires de la diaspora, Amichai Chikli, a mis en lumière le rôle de l'Iran dans la propagation de l'antisémitisme en ligne et l'influence des États du Golfe qui soutiennent les idéologies des Frères musulmans. "Les franges extrémistes aux États-Unis élargissent leur soutien à l'antisémitisme. Cette lutte est une guerre à grande échelle", a-t-il déclaré.