États-Unis : Biden qualifie les partisans de Trump de "déchets" avant de se rétracter, Trum affirme ironiquement qu'il "faut lui pardonner"

À une semaine des élections présidentielles américaines, Joe Biden se retrouve au cœur d'une controverse après des propos tenus lors d'une visioconférence avec l'organisation Voto Latino. Le président américain réagissait aux déclarations du comédien Tony Hinchcliffe qui, lors d'un meeting de Donald Trump à New York, avait qualifié Porto Rico "d'île flottante de déchets". "Les seuls déchets que je vois flotter là-bas sont ses partisans. Sa haine, sa diabolisation des Latinos est inadmissible et anti-américaine", a déclaré Biden. "C'est totalement contraire à tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons été."

Ces propos ont immédiatement déclenché une vague d'indignation. Le sénateur J.D. Vance, colistier de Trump, a dénoncé une "attaque dégoûtante contre la moitié du pays". Le sénateur Marco Rubio a riposté : "Il parle des agents de la police aux frontières, des infirmières, des enseignants, des Américains ordinaires qui aiment leur pays et veulent rêver en grand à nouveau... Nous ne sommes pas des déchets. Nous sommes des patriotes qui aimons l'Amérique."

La porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a enfoncé le clou : "Trump est soutenu par les Latinos, les électeurs noirs, les syndicalistes, les forces de l'ordre, et des Américains de toutes confessions - et Harris, Walz et Biden ont qualifié ces grands Américains de fascistes, de nazis, et maintenant, de déchets."

Face à la polémique, la Maison Blanche a tenté de clarifier la situation. Le porte-parole Andrew Bates a précisé que Biden "faisait référence à la rhétorique haineuse du rassemblement de Madison Square Garden comme étant des 'déchets'". Biden lui-même s'est expliqué sur X : "Plus tôt aujourd'hui, je faisais référence à la rhétorique haineuse sur Porto Rico proférée par un partisan de Trump lors de son rassemblement à Madison Square Garden - c'est le seul mot qui me vient à l'esprit pour la décrire. Sa diabolisation des Latinos est inadmissible. C'est tout ce que je voulais dire."

Trump a répondu avec sarcasme : "S'il vous plaît, pardonnez-lui ! Parce qu'il ne savait pas ce qu'il disait"