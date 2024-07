Etats-Unis : Donald Trump, son pansement et son nouveau colistier J.D. Vance, acclamés à la Convention républicaine

L'ancien président Donald Trump a fait sa première apparition publique dans la nuit de mardi, seulement deux jours après avoir survécu à une tentative d'assassinat, lors de la soirée d'ouverture de la Convention nationale républicaine. Trump portait un bandage sur son oreille droite.

AP Photo/Jeff Dean, File

Les délégués ont acclamé avec enthousiasme l'ancien président lorsqu'il est apparu à l'écran en coulisses avant d'entrer dans la salle, sans toutefois prononcer de discours. Son apparition est intervenue quelques heures après que les délégués l'ont officiellement désigné comme le candidat du parti pour l'élection présidentielle de novembre, et ont accueilli le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance, que Trump a choisi comme colistier.

"Nous devons nous unir en tant que parti, et nous devons nous unir en tant que nation", a déclaré Michael Whatley, président du Parti républicain choisi par Trump, en ouvrant la session de la convention nationale. "Nous devons montrer la même force et résilience que le président Trump, et conduire cette nation vers un avenir plus grand".

Cependant, Whatley et d'autres dirigeants républicains ont précisé que leurs appels à l'unité ne s'appliquaient pas au président Joe Biden et aux démocrates. "Leurs politiques représentent un danger clair et immédiat pour l'Amérique, nos institutions, nos valeurs et notre peuple", a déclaré le sénateur du Wisconsin Ron Johnson, État dans lequel Trump a gagné en 2016 mais a perdu face à Biden il y a quatre ans.

Selon le Wall Street Journal, l'entrepreneur américain Elon Musk prévoit de faire un don d'environ 45 millions de dollars par mois au nouveau comité d'action politique (PAC) qui soutiendra la nouvelle candidature de l'ancien président.