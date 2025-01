Premier jour de Trump : une avalanche de décrets pour effacer l'héritage Biden

À peine installé à la Maison Blanche, Donald Trump a entamé une transformation radicale des politiques de son prédécesseur en signant lundi une série de décrets présidentiels majeurs. Parmi les mesures les plus spectaculaires, il a accordé la grâce à environ 1 500 personnes impliquées dans l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. "J'espère qu'ils seront libérés dès ce soir", a déclaré le président, qui envisage également d'alléger les peines de ceux condamnés pour des actes de violence graves.

Concernant TikTok, Trump a prolongé de 75 jours le délai avant une éventuelle fermeture, appelant la Chine à permettre la vente de l'application pour qu'elle puisse continuer d'opérer aux États-Unis. "J'aime TikTok", avait-il affirmé lors d'un meeting à Washington la veille de son investiture.

Sur le front de l'immigration, le président a déclaré l'état d'urgence à la frontière mexicaine, ordonné la reprise de la construction du mur et fait bloquer l'application CBP1, utilisée par plus d'un million de migrants pour traverser la frontière. Il a également initié une procédure controversée visant à supprimer le droit automatique à la citoyenneté pour les enfants nés sur le sol américain de parents en situation irrégulière.

Dans le domaine international, Trump a signé le retrait des États-Unis de l'OMS, critiquant sa gestion "défaillante" de la pandémie de Covid-19. "L'OMS nous a déchirés", a-t-il déclaré, mettant en péril les 200 millions de dollars de contribution annuelle américaine. Il a également acté le retrait des Accords de Paris sur le climat et gelé toute aide étrangère pour 90 jours.

Sur le plan intérieur, le président a ordonné la création d'une Autorité pour l'efficacité gouvernementale, dirigée par Elon Musk, et lancé une vaste enquête sur l'administration Biden concernant "la censure de la liberté d'expression" et "l'utilisation des forces de l'ordre et des agences de renseignement comme arme". Il a également ordonné le gel de tous les recrutements gouvernementaux et demandé un plan de réduction des effectifs sous 90 jours.

Parmi les autres mesures notables figure le "décret sur le genre" stipulant qu'il n'existe que deux sexes aux États-Unis, une position hostile à la communauté transgenre, ainsi que l'interdiction pour les personnes transgenres de servir dans l'armée. Trump a également ordonné le changement de nom du Golfe du Mexique en "Golfe d'Amérique" et la restauration du nom "Mont McKinley" pour le plus haut sommet d'Alaska, précédemment renommé sous Obama.