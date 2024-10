Présidentielle américaine : Trump et Harris au coude à coude dans les sondages

Un nouveau sondage du "Wall Street Journal", mené auprès des électeurs du Michigan, du Wisconsin, de Géorgie, du Nevada, de Caroline du Nord et de Pennsylvanie, a révélé que Kamala Harris et Donald Trump restent au coude à coude dans la course à la présidence des États-Unis.

Alors que Harris dispose d'un léger avantage en Arizona, Michigan, Wisconsin et Géorgie, Trump bénéficie d'un avantage similaire au Nevada, en Caroline du Nord et en Pennsylvanie, mais aucun d'entre eux ne mène de plus de deux points de pourcentage, à l'exception d'un avantage de cinq points pour Trump au Nevada, qui, comme les autres, se situe dans la marge d'erreur du sondage. Ces résultats diffèrent légèrement de la plupart des sondages, mais pas de manière à changer l'image globale, et l'écart entre les deux candidats reste très serré.

"Cette affaire va se jouer sur le fil du rasoir, les trois prochaines semaines sont cruciales", a déclaré au Wall Street Journal David Lee, un sondeur républicain qui a travaillé sur l'enquête actuelle, "Cela ne pourrait pas être plus serré".3