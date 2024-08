Présidentielle US : Kamala Harris donnée gagnante dans 3 Etats clés, selon un sondage

De nouvelles enquêtes d'opinion placent la candidate démocrate Kamala Harris en tête dans trois États clés du Midwest. Ces sondages, conduits par le New York Times et le Siena College, révèlent un avantage de quatre points pour la vice-présidente face à Donald Trump dans le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin, avec 50% des intentions de vote contre 46% pour le candidat républicain.

Cette percée de Harris intervient après des mois où Trump semblait dominer les intentions de vote. Le retrait surprise de Joe Biden, 81 ans, et la désignation de Harris, 59 ans, comme candidate démocrate ont manifestement changé la donne. L'annonce récente du gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme colistier de Harris, semble avoir renforcé cette dynamique positive dans le camp démocrate.

Cependant, l'analyse détaillée des sondages nuance ce tableau. Si Harris est perçue comme plus intelligente et mieux préparée pour diriger le pays, Trump conserve l'avantage sur des enjeux cruciaux tels que l'économie et l'immigration. Ces thèmes restent au cœur des préoccupations des électeurs américains.

L'équipe de campagne républicaine a vivement contesté ces résultats, les qualifiant de tentative de démobilisation de leurs soutiens. Ils rappellent que les sondages de 2016 avaient sous-estimé le soutien à Trump, conduisant à une surprise électorale.

Les observateurs politiques appellent à la prudence, soulignant que la marge d'erreur de 4,5 points de ces sondages relativise l'avance de Harris. Ils notent également que Trump, 78 ans, maintient une avance dans les sondages nationaux, malgré les récentes controverses, notamment sa tentative d'assassinat et les polémiques suscitées par d'anciens propos de son colistier J.D. Vance.