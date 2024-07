Présidentielles américaines : Georges Clooney appelle le président Joe Biden, qu'il "aime", à renoncer

George Clooney, l'un des plus importants soutiens et donateurs d'Hollywood pour le président Joe Biden, a appelé ce dernier à se retirer de la course présidentielle mercredi, quelques semaines seulement après avoir participé à une importante levée de fonds pour sa campagne de réélection.

Dans une tribune publiée dans le New York Times, Clooney écrit : "J'aime Joe Biden. En tant que sénateur, vice-président et président. Je le considère comme un ami et je crois en lui." Cependant, il a ajouté que le Biden qu'il a vu lors de la levée de fonds du 15 juin, à laquelle participait également l'ancien président Barack Obama, "n'était pas le Joe Biden de 2010, ni même celui de 2020".

Clooney a appelé les principaux démocrates, notamment Chuck Schumer, Hakeem Jeffries et Nancy Pelosi, pour qu'ils demandent à Biden de "se retirer volontairement" sans y être poussé. Il a averti : "Nous ne gagnerons pas en novembre avec ce président", ajoutant que les législateurs auxquels il a parlé en privé partagent ce point de vue.

L'acteur a suggéré que le pays mérite d'entendre d'autres politiciens potentiels pour remplacer Biden, citant notamment les gouverneurs Wes Moore, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Andy Beshear et J.B. Pritzker, ainsi que la vice-présidente Kamala Harris. Cette prise de position de Clooney représente la plus importante défection contre Biden à Hollywood, un milieu sur lequel le parti compte depuis longtemps pour son soutien et ses contributions financières. D'autres personnalités d'Hollywood, comme Rob Reiner et Michael Douglas, ont soutenu Clooney.