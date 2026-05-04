Âgé de 81 ans, Rudy Giuliani avait récemment évoqué des problèmes de santé lors de son émission en ligne « America's Mayor Live ». Vendredi, apparaissant avec une voix affaiblie, il avait déclaré à son public que celle-ci était « un peu fatiguée », après avoir toussé en début d'intervention.

Dans un communiqué, Ted Goodman a salué la détermination de l'ancien maire : « Rudy Giuliani est un battant qui a affronté toutes les épreuves de sa vie avec une force inébranlable, et il lutte avec la même détermination aujourd'hui. » Il a confirmé que son état restait critique, tout en étant stable.

La réaction de Donald Trump n’a pas tardé. Dans un message publié sur sa plateforme Truth Social, il a salué son ancien avocat personnel, le qualificatif de « véritable guerrier » et de « meilleur maire de l'histoire de New York ». Il a également dénoncé le traitement que Giuliani aurait subi de la part de ses opposants politiques, évoquant une situation « tellement triste ».

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Figure emblématique de la politique américaine, Rudy Giuliani a dirigé la ville de New York entre 1994 et 2001. Il est resté dans l'histoire pour sa gestion des attentats du 11 septembre 2001, qui lui a valu le surnom de « maire de l'Amérique ». Après sa carrière municipale, il s'est présenté sans succès à l'élection présidentielle avant de devenir un proche allié de Donald Trump.

En tant qu'avocat personnel de Donald Trump, il a joué un rôle central dans les contestations des résultats de l'élection présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden. Ces démarches ont donné lieu à de nombreuses procédures judiciaires et controverses.

Rudy Giuliani a également été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires ces dernières années, notamment une condamnation pour diffamation dans une affaire liée à ses accusations de fraude électorale. Il avait conclu un accord lui permettant de conserver une partie de ses biens en échange d'une compensation.

L'ancien procureur fédéral avait déjà été hospitalisé l'an dernier après un accident de voiture dans le New Hampshire, au cours duquel il avait subi plusieurs blessures, dont une fracture vertébrale.

Aucune information supplémentaire n'a été communiquée à ce stade sur l'évolution de son état de santé.