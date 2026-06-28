Un bébé de 18 jours a été retrouvé vivant après avoir passé plus de 32 heures sous les décombres d’un immeuble effondré à La Guaira, sur la côte vénézuélienne, durement touchée par les violents séismes qui ont frappé le pays. Le nourrisson a été secouru dans la nuit de samedi à dimanche par des équipes américaines de recherche et de sauvetage venues prêter main-forte aux secours locaux.

Les images du sauvetage montrent les secouristes extrayant délicatement le bébé des gravats avant de le remettre à son père, visiblement bouleversé. Environ une heure et demie plus tard, sa mère, également ensevelie sous les décombres, a été retrouvée vivante et évacuée.

Dans un communiqué, le département d’État américain a salué « un espoir qui triomphe de l’impossible », tandis que les médecins ayant pris en charge le nourrisson ont évoqué un véritable « miracle médical ». À cet âge, expliquent-ils, les risques liés à la déshydratation, au manque d’oxygène et à l’hypothermie sont particulièrement élevés après une aussi longue période sous les décombres.

Ce sauvetage intervient alors que le Venezuela poursuit d’importantes opérations de recherche après deux puissants séismes successifs, dont le plus fort a atteint une magnitude de 7,5. La catastrophe a provoqué l’effondrement de nombreux bâtiments, faisant des centaines de morts et de blessés. Les secours poursuivent leurs recherches pour retrouver les personnes toujours portées disparues.