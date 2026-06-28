Séismes au Venezuela : la colère monte

Trois jours après les deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 qui ont frappé le Venezuela, la colère de la population ne cesse de grandir. Le bilan provisoire s'élève désormais à 1.430 morts, tandis que 68.900 personnes sont toujours portées disparues, selon les autorités.

Dans l'État de La Guaira, l'une des régions les plus touchées, des milliers d'habitants continuent de fouiller les décombres à mains nues, avec des pelles, des cordes ou des engins de chantier, dans l'espoir de retrouver des survivants. Des équipes de secours venues notamment des États-Unis, du Mexique, du Brésil, du Salvador et de la France ont rejoint les opérations.

Mais la tension est vive. De nombreux sinistrés dénoncent une réponse insuffisante des autorités vénézuéliennes, estimant que les secours gouvernementaux sont arrivés trop tard et n'étaient pas préparés à l'ampleur de la catastrophe. Certains habitants accusent même des responsables d'avoir privilégié leur communication plutôt que les opérations de sauvetage.

Les agences humanitaires rappellent que les 48 à 72 premières heures sont cruciales pour retrouver des survivants, même si les chances peuvent se prolonger lorsque les personnes ensevelies ont accès à de l'eau.

Le gouvernement affirme avoir mobilisé plus de 14.000 militaires et policiers et accueilli plus de 1.600 secouristes internationaux arrivés à bord de 17 vols. Malgré cela, la frustration grandit dans les zones sinistrées, où plusieurs altercations ont opposé habitants et membres des forces de secours.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que plus de six millions de personnes pourraient être affectées par la catastrophe, dont près de deux millions à Caracas. Les répliques sismiques continuent par ailleurs de secouer le pays.

Malgré le drame, quelques sauvetages nourrissent encore l'espoir. Un nourrisson de 18 jours a été extrait vivant des décombres après douze heures de recherches, tandis que plusieurs survivants ont été retrouvés grâce aux équipes internationales. Les secours décrivent désormais une véritable course contre la montre pour retrouver d'autres personnes encore ensevelies.