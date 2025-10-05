Sondage alarmant : une majorité de Juifs américains accusent Israël de crimes de guerre à Gaza

Un sondage du Washington Post publié dimanche révèle une fracture profonde au sein de la communauté juive américaine concernant la conduite de la guerre à Gaza. Les résultats montrent qu'une majorité des Juifs américains estiment qu'Israël commet des crimes de guerre dans le territoire palestinien.

Selon l'enquête, 68% des répondants juifs ont une opinion négative du gouvernement de Benjamin Netanyahou, et 48% le jugent "mauvais", une augmentation de 20 points par rapport à un sondage réalisé il y a cinq ans. Parallèlement, 94% des personnes interrogées accusent le Hamas de crimes de guerre contre les Israéliens.

Le chiffre le plus frappant concerne la perception des actions israéliennes : 61% des Juifs américains estiment qu'Israël commet des crimes de guerre, et environ quatre sur dix pensent qu'un génocide est perpétré contre les Palestiniens.

La communauté juive apparaît divisée de manière quasi égale sur les opérations israéliennes à Gaza : 46% y sont favorables contre 48% qui s'y opposent. Malgré cette division, le soutien à Israël reste plus élevé parmi les Juifs américains que dans la population générale, seuls 32% des Américains approuvent les actions d'Israël, contre 60% qui s'y opposent.

Le sondage révèle également un fossé générationnel marqué. Alors que 56% des Juifs américains déclarent avoir un lien émotionnel avec Israël, ce chiffre chute à seulement 36% chez les 18-34 ans, contre 68% chez les 65 ans et plus.

Les jeunes sont également plus enclins à croire qu'Israël commet un génocide : 50% des 18-34 ans partagent cette conviction, contre environ 30% dans les tranches d'âge plus élevées.