Spécial week-end | Judith Love Cohen, l’ingénieure qui a sauvé Apollo 13

Judith Love Cohen, l’ingénieure qui a contribué à sauver Apollo 13 et dont le fils est devenu une star d’Hollywood

Lorsque l’on évoque la mission Apollo 13 de la NASA, on pense immédiatement à la célèbre phrase « Houston, nous avons un problème » ou au film à succès porté par Tom Hanks. Pourtant, derrière l’un des sauvetages les plus spectaculaires de l’histoire spatiale se trouvait une femme exceptionnelle : Judith Love Cohen, une ingénieure juive américaine dont le travail a contribué à ramener les astronautes sains et saufs sur Terre.

Née à Brooklyn en 1933, Judith Love Cohen fait partie des rares femmes à poursuivre des études d’ingénierie à une époque où ce domaine est presque exclusivement masculin. Après avoir rejoint l’industrie aérospatiale américaine, elle participe à plusieurs programmes majeurs de la NASA.

Son apport le plus marquant concerne le système de guidage de secours du module lunaire d’Apollo 13. En avril 1970, après l’explosion d’un réservoir d’oxygène en route vers la Lune, les astronautes sont contraints d’utiliser le module lunaire comme canot de sauvetage spatial. Le système AGS, auquel Judith Love Cohen a largement contribué, permet alors de maintenir la navigation tout en consommant très peu d’énergie et d’eau, deux ressources devenues critiques à bord. Grâce à cette technologie, les astronautes peuvent effectuer les corrections de trajectoire nécessaires et revenir sur Terre en toute sécurité.

Au-delà d’Apollo, elle participe également à des programmes liés aux fusées Titan, aux satellites de la NASA et à plusieurs systèmes spatiaux avancés.

Sa vie personnelle est tout aussi remarquable. Le jour même où elle accouche de son quatrième enfant, elle résout encore un problème technique pour son employeur depuis son lit d’hôpital. Ce nouveau-né deviendra plus tard l’acteur et musicien hollywoodien Jack Black.

Décédée en 2016 à l’âge de 82 ans, Judith Love Cohen demeure aujourd’hui l’une des grandes figures féminines de l’aventure spatiale américaine et une source d’inspiration pour plusieurs générations d’ingénieures.