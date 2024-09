Tentative d'assassinat de Trump : le suspect avait accusé Israël d'avoir "volé la Palestine"

Ryan Wesley Routh, 58 ans, originaire d'Hawaï, est le principal suspect dans la tentative d'assassinat de Donald Trump, ancien président et candidat républicain à la présidence des États-Unis, survenue lundi soir en Floride. Selon le Washington Post, Routh a un passé criminel. En 2002, il a été inculpé pour possession d'une arme non conventionnelle et s'est barricadé armé dans un bâtiment pendant trois heures. Après son arrestation, il avait admis avoir conduit sans permis.

Paradoxalement, Routh avait voté pour Trump en 2016, mais a depuis changé d'avis, affirmant que l'ancien président l'avait "déçu". Sur les réseaux sociaux, il s'est montré très critique envers Israël, accusant le pays d'avoir "volé la Palestine". Dans un post accompagné d'une carte d'Israël, il a écrit : "On ne sait pas quelle partie d'Israël détenue par les Juifs est basée sur cette carte historique : la Judée peut-être ? Il semble que historiquement, ils étaient tous Palestiniens."

Ces dernières années, Routh aurait consacré son temps à recruter des combattants pour l'Ukraine, allant jusqu'à écrire un livre sur ses efforts. En 2022, sa fiancée présumée avait lancé une campagne GoFundMe pour le soutenir dans son voyage à Kiev.

Lundi soir, Routh s'est approché du club de golf de Trump à West Palm Beach, apparemment dans l'intention de tirer sur l'ancien président. Les agents du Secret service sont intervenus alors qu'il se trouvait à environ 500 mètres de Trump.

Le candidat républicain, mis en sécurité, a déclaré : "Je vais bien. Rien ne me ralentira, je n'abandonnerai jamais, je vous aimerai toujours pour votre soutien."

Il s'agit de la deuxième tentative d'assassinat contre Trump en deux mois. En juillet, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, avait tiré sur l'ancien président lors d'un rassemblement à Philadelphie, le blessant à l'oreille avant d'être abattu par les services de sécurité.