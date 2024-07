Tentative d'assassinat : "Seul Dieu a empêché l'impensable" (Trump)

L'ancien président américain Donald Trump a échappé de justesse à une tentative d'assassinat lors d'un rassemblement politique en Pennsylvanie. Au lendemain de cet événement traumatisant, Trump s'est exprimé sur sa plateforme Truth Social, remerciant ses partisans pour leur soutien et attribuant sa survie à une "intervention divine".

"Seule la grâce de Dieu a empêché l'inimaginable", a déclaré Trump, appelant ses partisans à rester unis et déterminés face à l'adversité. L'incident, qui a fait deux morts et deux blessés graves, a brusquement interrompu le meeting de Trump à Butler, le forçant à une évacuation d'urgence. Malgré cette expérience éprouvante, Trump a réaffirmé son engagement envers son pays et ses supporters. Il a annoncé son intention de poursuivre sa campagne, notamment en participant à la convention républicaine de Milwaukee, où il devrait être officiellement désigné comme le candidat du parti à la prochaine élection présidentielle. Alors que Trump se prépare à reprendre ses activités de campagne, cet événement pourrait avoir un impact significatif sur la dynamique de la course à la Maison Blanche, renforçant potentiellement le soutien de sa base.