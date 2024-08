Terreur anti-israélienne en Floride : Un Jordanien sème le chaos et menace de "tout détruire en Amérique"

Un homme d'origine jordanienne vivant aux États-Unis a semé la terreur en Floride centrale, causant des dégâts estimés à plus de 700 000 dollars et menaçant de nouvelles attaques contre des entreprises soutenant Israël. Hashem Younis Hashem Hnaihen, 43 ans, résidant à Orlando, fait face à des accusations fédérales qui pourraient lui valoir jusqu'à 60 ans de prison.

Le procureur fédéral Roger Handberg a déclaré : "Cibler et attaquer des entreprises pour leurs croyances perçues est inacceptable." Cette déclaration fait suite à une série d'actes de vandalisme qui ont débuté en juin dernier.

Selon l'acte d'accusation, Hnaihen aurait mené une campagne de terreur nocturne, s'attaquant à plusieurs entreprises locales. Masqué, il brisait les portes d'entrée et laissait derrière lui des "lettres d'avertissement" adressées au gouvernement américain. Ces missives contenaient des revendications politiques et culminaient par une menace inquiétante : "détruire ou faire exploser tout en Amérique, en particulier les entreprises et usines qui soutiennent l'État raciste d'Israël".

L'acte le plus spectaculaire attribué à Hnaihen est le saccage d'une centrale solaire à Wedgefield, en Floride. Pendant plusieurs heures, il aurait méthodiquement détruit des panneaux solaires, causant des dommages estimés à plus de 700 000 dollars. Deux autres copies de sa lettre d'avertissement ont été retrouvées sur place.

L'enquête, menée conjointement par plusieurs agences, a conduit à l'arrestation de Hnaihen le 11 juillet, après la découverte d'une nouvelle lettre de menace dans un dépôt de gaz propane industriel à Orlando. Initialement détenu par les autorités locales, il a été transféré à la garde fédérale suite à son inculpation par un grand jury.

Le suspect fait maintenant face à quatre chefs d'accusation de menaces d'utilisation d'explosifs et un chef de destruction d'une installation énergétique. Lors d'une audience hier, un juge a ordonné son maintien en détention jusqu'à son procès, soulignant la gravité des accusations et le danger potentiel qu'il représente pour la communauté. Cette affaire met en lumière la montée inquiétante des actes antisémites et anti-israéliens aux États-Unis, et pose la question de la sécurité des infrastructures critiques face à des menaces intérieures motivées par des idéologies extrémistes. Elle souligne également les défis auxquels sont confrontées les autorités pour prévenir et répondre à ce type d'attaques ciblées.

Alors que l'enquête se poursuit, les autorités appellent à la vigilance et encouragent le public à signaler tout comportement suspect.