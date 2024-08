Trois doyens de Columbia démissionnent après des SMS antisémites

Trois administrateurs de l'Université Columbia ont démissionné après qu'a été révélé un échange de messages jugé antisémite lors d'un panel sur la vie juive sur le campus.

Les messages, envoyés fin mai et révélés en juin, minimisaient les témoignages d'antisémitisme sur le campus, se moquaient des étudiants juifs et suggéraient qu'un responsable de Hillel exploitait les accusations d'antisémitisme pour collecter des fonds. Les doyens avaient été mis en congé peu après la divulgation des textos.

La présidente de Columbia, Minouche Shafik, avait déclaré le mois dernier que les SMS faisaient écho à "d'anciens tropes antisémites". Les trois doyens démissionnaires sont Susan Chang-Kim, vice-doyenne et directrice administrative, Cristen Kromm, doyenne de la vie étudiante de premier cycle, et Matthew Patashnick, vice-doyen associé pour le soutien aux étudiants et aux familles.

Un quatrième doyen impliqué dans l'un des échanges de textos s'est excusé et a reconnu que les conversations "rappelaient des tropes antisémites". Cet administrateur, Josef Sorett, doyen de Columbia College, n'a pas démissionné. Plus de 1 000 anciens élèves de Columbia ont demandé son renvoi dans une pétition.

Les échanges de messages ont eu lieu pendant un panel intitulé "La vie juive sur le campus : passé, présent et futur" le 31 mai. Lors de ce panel, un étudiant juif, le directeur de Columbia Hillel Brian Cohen et deux autres intervenants ont discuté de l'antisémitisme à l'école après le 7 octobre.

La présidente Shafik a annoncé le mois dernier le lancement d'un "programme vigoureux de formation contre l'antisémitisme et la discrimination" à la rentrée.

L'agitation à Columbia s'est poursuivie cet été, malgré l'absence de cours.