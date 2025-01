Trump accueille des ex-otages israéliens à Washington lors de son retour à la Maison-Blanche

Dans la salle "Capital One" à Washington, lors de son premier discours après sa prestation de serment, Donald Trump a partagé la scène avec les ex-otages Noa Argamani et Shoshan Haran, ainsi que des familles d'otages arborant des foulards jaunes et des photos de leurs proches. La foule a scandé "Bring them home" aux côtés des familles. "Nous avons gagné, et maintenant le travail commence. Nous devons les ramener à la maison", a déclaré Trump en ouverture. S'adressant aux ex-otages présents, il a ajouté : "Nous n'avons jamais cessé de prier pour vous, et nous sommes si heureux que vous soyez réunis avec vos amis et familles. Que Dieu vous bénisse tous."

Le président américain a évoqué le sort des trois jeunes femmes libérées récemment, dont Romi Gonen : "Une d'entre elles a perdu plusieurs doigts en essayant de se protéger des tirs. Vous y croyez ? C'est une honte."

Concernant les otages encore détenus, Trump s'est tourné vers les parents d'Omer Neutra : "Certaines familles disent 'mon fils ne reviendra plus, mais s'il vous plaît, ramenez sa dépouille'. Cela n'aurait jamais dû arriver."

Dans la foulée de son discours, Trump a signé l'annulation de 78 décrets de l'ère Biden, dont les sanctions contre des groupes accusés de "saper la paix, la sécurité et la stabilité en Judée-Samarie". Yossi Dagan, chef du Conseil régional de Samarie, a salué cette décision comme "un message moral important" montrant que "les États-Unis redeviennent un ami d'Israël".

Interrogé sur la mise en œuvre complète de l'accord sur les otages, Trump a exprimé des doutes : "Je ne suis pas sûr. Ce n'est pas notre guerre, mais je pense qu'ils sont très affaiblis de l'autre côté (le Hamas)." Il a également évoqué Gaza, décrivant la région comme "un site de démolition massif" qui "doit être reconstruit différemment."