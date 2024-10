Trump affirme parler "presque quotidiennement" avec Netanyahou

Donald Trump a vanté mercredi ses conversations quasi-quotidiennes avec Benjamin Netanyahou, affirmant entretenir "une très bonne relation" avec le Premier ministre israélien. Lors d'un rassemblement de campagne en Géorgie, le candidat républicain a détaillé ces échanges réguliers : "Bibi m'a appelé hier, m'a appelé avant-hier".

L'ancien président américain, qui s'est présenté comme le "protecteur" d'Israël, a réitéré son soutien au gouvernement Netanyahou dans sa guerre contre le Hamas. Il a notamment critiqué l'approche de Joe Biden, déclarant : "Malheureusement, ils n'ont pas écouté Biden parce que... ils seraient maintenant en train d'attendre qu'une bombe leur tombe dessus, ils ont fait leur propre travail."

Critiquant la position de l'administration actuelle, Trump a pointé du doigt le refus de Biden d'autoriser Israël à frapper les installations nucléaires et pétrolières iraniennes en représailles aux récents tirs de missiles de Téhéran. "C'est exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire", a-t-il affirmé lors de son intervention.

Ces déclarations font suite à un précédent appel revendiqué samedi par Trump, où il affirmait que le dirigeant israélien "veut mon avis sur les choses". En comparaison, le dernier appel public entre Biden et Netanyahou remonte au 17 octobre, lors des félicitations américaines pour l'élimination du chef du Hamas Yahya Sinwar.

La relation entre Trump et Netanyahou a connu des hauts et des bas. Pendant le premier mandat de Trump, les deux dirigeants entretenaient des relations particulièrement chaleureuses, marquées par le déplacement de l'ambassade américaine à Jérusalem, le retrait de l'accord nucléaire iranien et la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan. Cependant, leurs liens se sont détériorés après que Netanyahou a reconnu la victoire de Biden en 2020.